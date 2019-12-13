السفير المصري بواشنطن يستقبل فراعنة الاسكواش قبل المشاركة في بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير ياسر رضا، سفير مصر بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بعثة منتخبنا الوطني الاول للاسكواش بمقر اقامة السفارة فور وصولهم للمشاركة في بطولة العالم للفرق للرجال والتي تنطلق 15 ديسيمبر الجاري وذلك لدعم الجهاز الفني بقيادة امير وجيه بطل العالم وجميع اللاعبين لتمثيل مصر علي افضل مايكون والمنافسة علي اللقب. ووعد المدير الفني وجميع اللاعبين ببذل أقصي مالديهم لرفع علم مصر فوق منصه التتويج وحضر اللقاء عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش ورئيس البعثة والمحاسب احمد محسن عضو مجلس الإدارة. يذكر ان الفريق يضم طارق مؤمن بطل العالم وعلي فرج المصنف الاول علي العالم وكريم سامي عبدالجواد المصنف الثالث علي العالم ومحمد ابو الغار الثامن علي العالم . وخاض الفريق مرانه الاول تحت قياده مدربه امير وجيه بالملعب الزجاجي بمجمع الاسكواش الذي يستضيف البطولة وحظي الفريق باهتمام كبير فور وصولها واكد السفير علي اهتمامه الكامل بالبعثة وتسهيل كافه الدعم المطلوب للمنتخب خلال فترة تواجده معربا عن تمنياته بفوز الفريق المصري بهذا الحدث الكبير فيما وجه رئيس البعثة عاصم خليفه خالص شكره لمعالي السفير ورجال السفارة المصرية علي الاهتمام البالغ ببعثة المنتخب. Advertisements سفير مصر بواشنطن مع منتخب الإسكواش بعثة الاسكواش مع سفير مصر بواشنطن أمير وجيه المدير الفني لمنتخب مصر للإسكواش

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