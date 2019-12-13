شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعود لتشكيل الأهلي أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وغاب علي معلول عن مباريات الفريق الأخيرة بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا يوم ٢٩ نوفمبر الماضي، لكن بدا أنه تماثل للشفاء الكامل وبات جاهزا للمشاركة فى المباريات.
وكان الأهلي قد فاز علي وادي دجلة في الجولة السابقة بثلاث أهداف نظيفة .
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