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علي معلول يعود لتشكيل الأهلي أمام الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر علي إعادة الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

 

وغاب علي معلول عن مباريات الفريق الأخيرة بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا يوم ٢٩ نوفمبر الماضي، لكن بدا أنه تماثل للشفاء الكامل وبات جاهزا للمشاركة فى المباريات.

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وكان الأهلي قد فاز علي وادي دجلة في الجولة السابقة بثلاث أهداف نظيفة .

 

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