مران الإسماعيلى.. تدريبات استشفائية للأساسيين وخططية للبدلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة مضُيفه نادى مصر باستاد الكلية الحربية لحساب الجولة الثامنة من عمر الدورى المحلى. ونستعرض أبرز لقطات المران التى جاءت كالتالى … ونستعرض أبرز لقطات المران التى جاءت كالتالى … -ادى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية فى مباراة المقاصة تدريبات استشفائية والتى اشتملت على الجرى حول الملعب ثم تدريبات إطالات وفك العضلات لتجنب تعرضهم للارهاق فى ظل ضيق الوقت بين اللقاءات. Advertisements -خاض باقى اللاعبون تدريبات بدنية قوية أعقبها تدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم وكيفية التحرك من أجل خلق فرص حقيقية. -وحرص أعضاء الجهاز الفنى على منح اللاعبين تعليمات صارمة بضرورة سرعة التصرف بالكرة بشكل سريع حال التعرض لضغط من المنافس. -واختتم المران بتقسيمة فى وسط الملعب تم خلالها تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية كما قام أعضاء الجهاز بايقافها من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.

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