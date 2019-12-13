شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد الانضمام للأهلي: الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب النجم محمود عبد المنعم "كهربا"، أول تعليق له بعد انضمامه للنادي الاهلي صباح اليوم، لمدة أربعة سنوات ونصف، من بداية يناير المقبل.

وقال كهربا على الصورة التى نشرها بصحبه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلى "‎الطيبون دائماً يفوزون في النهاية، الفوز الحقيقي هو العودة إلي اهل بيتي النادي الأهلي ????⚡️ فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه"

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ووقع كهربا على لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي وعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.