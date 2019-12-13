شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز رداً على الأهلى فى صفقة كهربا بمستندات جديدة للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رداً على الأهلى فى صفقة انضمام محمود كهربا لاعب الفريق السابق إلى القلعة الحمراء، التى تمت بشكل رسمى، اليوم الجمعة، بعد إعلان النادى الأهلى عن ضمه لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير وكان كهربا قد فسخ عقده مع الزمالك وأكد مسؤولى الأبيض صحة موقفهم فى أزمة كهربا ثم انضم اللاعب إلى صفوف أفيش البرتغالى قبل أن ينهى تعاقده مع الفريق البرتغالى بالتراضى وفقا لإعلان الأهلى وانضم اليوم بشكل رسمى للقلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يعلن مرتضى منصور عن موقف الزمالك الرسمى بشأن صفقة انتقال كهربا إلى القلعة الحمراء خلال الساعات القادمة مع التأكيد على عدم تنازل الأبيض عن حقوقه فى اللاعب بعدما تم تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من قبل الزمالك ضد كهربا والتى تتضمن كافة المستندات بشأن المسألة.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" إن رد النادى الأبيض فى المسألة سيكون بإرسال ملف جديد إلى الاتحاد الدولى "فيفا" ضمن الشكوى المُقدمة ضد كهربا بشأن خطة الأهلى لضم اللاعب وحقوق الزمالك فى المسألة بما يحفظ "تعظيم" قيمة الغرامة التى سيحصل عليها النادى الأبيض -وفقا لما قاله ذلك المصدر.