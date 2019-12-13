شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب غياب "شيكابالا" عن ودية الشباب وموقفه من لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك إن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، اليوم عن الأبيض، بسبب مرضه، الذى أبعده عن الفريق فى المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز، التى جمعت الفريقان بالأمس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

وتابع جهاز الزمالك إنه يتم التواصل مع شيكابالا، للاطمئنان على حالته، بعدما تغيب اليوم عن ودية الفريق الأول مع فريق 99 بالنادى، التى خاضها الأبيض لتجهيز البدلاء والمستبعدين من لقاء بيراميدز للمواجهة القادمة مع طلائع الجيش، التى ستقام بعد غد الإثنين، فى الجولة الثامنة فى الدورى الممتاز.

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وبذلك تتقلص فرص شيكابالا فى اللحاق بالمواجهة القادمة للفريق الأبيض أمام طلائع الجيش يوم الأحد، خاصة فى ظل جاهزية العناصر المختلفة بالخط الأمامى للأبيض فى ذلك اللقاء، على أن يتم اتخاذ القرار النهائى فى تلك المسألة وفقا لمدى جاهزيته للالتحاق بالفريق فى مران الغد من عدمه.