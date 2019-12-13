شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتنازل صالح جمعة لـ"كهربا" عن رقم الخطيب فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الأهلى رسميًا ضم محمود عبدالمنعم كهربا، لصفوفه بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأحمر، ضم لاعب الزمالك الأسبق لمدة أربعة مواسم ونصف تبدأ ببداية فترة الانتقالات الشوية فى يناير المقبل، ليُسدل الستار حول الجدل الذى أثارته هذه الصفقة مؤخرًا، خاصة بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق أفيس البرتغالى، الذى رحل عنه لينضم إلى القلعة الحمراء، ويتبقى فى الفترة القادمة قيد اللاعب فى الأهلى وتحديد الرقم الذى سيظهر به مع المارد الأحمر رسميًا، بعد التأكيد على انضمامه لتدريبات الفريق بداية من غد السبت، ليتم وضع له برنامج تأهيل خاص حتى يكون جاهز للمشاركة مع الفريق فور قيده فى القائمة المحلية بحلول يناير المقبل.

وفقا لمصدر مقرب من اللاعب يُفضل كهربا ارتداء الرقم 10، ولكن يبقى السؤال هل ينجح الفولت فى ارتداء هذا الرقم فى الأهلى، خاصة إنه فى حاجة إلى تنازل زميله صالح جمعة عن هذا القميص داخل قلعة الجزيرة.

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- صالح جمعة صاحب رقم "الخطيب" حالياً فى الأهلى

يرتدى صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، الرقم 10 داخل صفوف الأهلى، وهو الرقم التاريخى لنجوم القلعة الحمراء، وعلى رأسهم محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، وواحد من أساطير الكرة المصرية، على الرغم من دخول صالح جمعة فى العديد من الأزمات منذ انضمامه للأهلى، إلا أن تنازله عن رقمه للوافد الجديد للقلعة الحمراء، قد يكون صعبًا، رغم علاقة الصداقة القوية التى تربط بينهما خاصة إنه فى حالة تنازله عن القميص لن يستطيع كهربا ارتداءه فى البطولة الأفريقية التى لا يتم تغيير أرقام القمصان الذى يتم التسجيل بها قبل انطلاق المنافسات وبذلك سيرتديه فقط فى البطولات المحلية حال نجاحه فى إقناع صالح جمعة بالتنازل عنه لصالحه أو حتى فى حالة رحيل جمعة عن القلعة الحمراء.