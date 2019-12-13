تسلسل زمني.. علاقة كهربا بالزمالك من البداية حتى الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة ضم لاعب الزمالك الأسبق محمود عبد المنعم "كهربا"، لمدة 4 مواسم ونصف بعد فسخ اللاعب عقده مع ناديه البرتغالي أفيس. الخليج 365 الرياضي يستعرض في تسلسل زمني علاقة كهربا بالزمالك حتى الانتقال للأهلي 2 أغسطس 2015: الزمالك يضم كهربا رسميًا قادمًا من إنبي. 14 يوليه 2016: كهربا ينتقل لصفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة 30 يونيه 2018: كهربا يعود للزمالك بعد انتهاء إعارته لنادي اتحاد جدة. Advertisements 30 يونيه 2019: مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر الإذاعة الداخلية للنادي"عقد كهربا معنا ممتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، اللاعب وقع من قبل على عقد مدته خمس سنوات، الأهلي لا يستطيع خطفه منا، ولن يرحل لأي نادي إلا بموافقتنا" 25 يوليو 2019: كهربا ينضم رسميًا لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي حتى 2021. 21 أغسطس 2018: كهربا يحصل على البطاقة الدولية للعب لصالح أفيس 8 ديسمبر2019 : كهربا يفسخ تعاقده بالتراضي مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي 13 ديسمبر 2019: الأهلي يُعلن رسميًا ضم محمود عبد المنعم "كهربا"، في عقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

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