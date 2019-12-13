محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
صرح محمود عبدالمنعم "كهربا" المنضم حديثًا للأهلي في أول رد فعل له بعد الإعلان الرسمي، قائلًا أن "الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي".
وقال كهربا في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم الجمعة: "الطيبون دائماً يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه."
وعاد كهربا إلى الدوري المصري عبر النادي الأهلي بعد قضاء عدة أشهر في الدوري البرتغالي مع فريق ديسبورتيفو آفيس.
ووقع كهربا عقدًا لمدة 4 مواسم ونصف مع الأهلي تبدأ في يناير القادم مع قيده في قائمة الفريق المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح من كهربا بعد الانتقال للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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