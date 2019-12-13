أول تصريح من كهربا بعد الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح محمود عبدالمنعم "كهربا" المنضم حديثًا للأهلي في أول رد فعل له بعد الإعلان الرسمي، قائلًا أن "الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي".

وقال كهربا في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم الجمعة: "‎الطيبون دائماً يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه."

وعاد كهربا إلى الدوري المصري عبر النادي الأهلي بعد قضاء عدة أشهر في الدوري البرتغالي مع فريق ديسبورتيفو آفيس.

ووقع كهربا عقدًا لمدة 4 مواسم ونصف مع الأهلي تبدأ في يناير القادم مع قيده في قائمة الفريق المحلية.