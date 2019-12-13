لائحة كاف توضح.. هل يجوز للأهلي إضافة كهربا لقائمته الإفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الأهلي عن التعاقد مع جناح المنتخب المصري محمود عبد المنعم "كهربا" قادما من ديسبورتيفو آفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مقابل دفع الشرط الجزائي.

وأصبح أحد أهم الأسئلة في الوقت الحالي، إمكانية انضمام كهربا لقائمة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بفترة التسجيل الثانية بعدما ضمه الزمالك لقائمته بالبطولة ذاتها الصيف الماضي.

كان الزمالك قد أعلن وضع كهربا ضمن قائمته المحلية والإفريقية في الصيف الماضي، معتمدًا على العقد المتنازع عليه بين الطرفين والذي اعتمده اتحاد الكرة المصري في ذلك التوقيت.

لكن ومن خلال المعطيات السابقة، ماذا تقول لائحة الاتحاد الإفريقي؟

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تنص المادة العاشرة من بند تسجيل اللاعبين في لائحة دوري أبطال إفريقيا على التالي: "خلال العام ذاته اللاعب من حيث المبدأ يحق له المشاركة لنادي واحد في بطولات الأندية، وعلى الرغم من ذلك إذا تم قيد اللاعب في قائمة أحد الأندية ولم يشارك في أي مباراة ببطولات الأندية، يحق له المشاركة مع ناد أخر مشارك في إحدى مسابقات الأندية خلال نفس العام مادام متفقًا مع اللوائح."

وبناء على هذا النص، سيكون من حق الأهلي قيد كهربا في القائمة المحلية، خلال موسم الانتقالات الشتوية، على أن يقوم بإضافته للقائمة الإفريقية بعد ذلك.

وسبق أن قام الزمالك بالاعتماد على هذا البند عام 2017 لإضافة حسام باولو القادم من سموحة في قائمته الإفريقية كونه تواجد في قائمة الفريق السكندري، لكن لم يكن قد شارك في أي مباراة للفريق.

ويحق للأهلي إضافة 3 أسماء جديدة لقائمة الإفريقية خلال الوقت الحالي وحتى غلق فترة التسجيل الثانية في نهاية يناير القادم.