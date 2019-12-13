محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
نفى زكريا السيد رئيس نادي إنبي وصول عرض من الهلال السوداني لضم أسامة جلال مدافع الفريق خلال يناير المقبل.
وأشار زكريا في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن العروض التي وصلت لأسامة جلال كانت كلها عن طريق وكلاء لاعبين، نافياً وصول عرض رسمي.
وأضاف زكريا السيد :"إدارة الهلال السوداني لم تتواصل معنا نهائيا خلال الفترة الحالية بشأن التعاقد مع جلال كما تردد".
وأتم رئيس نادي إنبي :"فوجئت ببعض وسائل الإعلام تتحدث عن كون العرض وصل إلى ٤٠ مليون جنيه وهذا لم يحدث على الإطلاق".
الجدير بالذكر أن اسامة جلال ظهر بشكل جيد خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي توج بها المنتخب المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يوضح لمصراوي حقيقة عرض الـ40 مليون جنيه لبيع أسامة جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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