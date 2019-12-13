كلوب يوضح سبب سعادته بهدف صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بأن سعادته بهدف محمد صلاح جناح الفريق أمام سالزبورج النسماوي، بسبب الفرصة الضائعة منه قبل التسجيل.
وقال كلوب في تصريحاته التي أدلى بها اليوم الجمعة: "لقد كنت سعيدًا للغاية بالهدف الذي سجله، بسبب الفرص التي أهدرها من قبل.. لقد خلقنا فرص رائعة فعلًا."
وأحرز محمد صلاح هدفًا رائعًا أمام سالزبورج بدور المجموعات من زاوية صعبة للغاية بعدما مر من حارس المرمى وسددها مباشرة في الشباك.
وتابع كلوب: "لا تنظر إلى الفرص المهدرة لأنه يسجل طوال الوقت، هو في حالة جيدة، هو دائمًا لديه المساحة بسبب تحركاته، هدف رائع حقًا لصلاح."
ويلعب ليفربول أمام واتفورد في الجولة الـ17 من الدروي الانجليزي "بريميرليج" بعدما قاد ليفربول للفوز على سالزبورج وتصدر مجموعة بدوري الأبطال.
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