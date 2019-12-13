مصدر بالزمالك يتهم إيناسيو بتحريض كهربا على الهروب من النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري

كشف مصدر في نادي الزمالك، عن أن المحور الرئيسي في شكوى القلعة البيضاء ضد محمود عبد المنعم كهربا هي المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة عن التعاقد مع كهربا في صفقة انتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف الموسم بعد أن فسخ ابن الـ25 عامًا عقده مع ناديه البرتغالي أفيس.

وقال مصدر في مجلس إدارة الزمالك من خلال تصريحات لمصراوي، إن الإدارة قدمت شكوى رسمية ضد كهربا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد رحيله عن نادي الزمالك، واتهمت فيه المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو بتحريض اللاعب على الهروب.

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وأضاف المصدر أن الزمالك استند أن المدرب البرتغالي صاحب الـ64 عامًا، كانت لديه مشاكل مع الإدارة البيضاء وقت أن كان مدربًا للفريق وهو ما دفعه لتحريض كهربا على الرحيل.

وتولى إيناسيو تدريب الزمالك في عام 2017 قبل أن يرحل في نفس العام بعد خلافات مع إدارة النادي، قبل أن يتولى تدريب أفيس في عام 2019.

وكان كهربا قد انتقل إلى النادي البرتغالي الصيف الماضي مؤكدًا أن عقده مع الزمالك انتهى وهو ما نفاه مسؤولو النادي الأبيض.