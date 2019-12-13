"بديل رمضان وميزة نادرة".. كيف يمكن أن يفيد كهربا الأهلي؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اسدل الستار على واحدة من الصفقات المثيرة في تاريخ كرة القدم المصرية بعودة محمود عبد المنعم "كهربا" لنادي الأم بعد فترة من الرحيل امتدت لعشر سنوات شهدت تألقه بشكل لافت للنظر مع الزمالك المنافس التقليدي للنادي الأحمر.

وأعلن الأهلي رسمياً ظهر اليوم الجمعة التعاقد مع "كهربا" لمدة أربعة سنوات ونصف في صفقة انتقال حر قادماً من نادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي .

"كهربا" يمسلك سيرة ذاتية رائعة وسجل مميز في ثلاث قارات ولكن هل يفيد الأهلي في محطته الأهم بعيداً عن سيرته الرقمية ؟

ندرة

يعاني الأهلي منذ عقد من الزمن من ندرة اللاعبين الذين يملكون مهارات المرور في المواقف الفردية وتحديداً منذ بداية اعتزال نجوم الجيل الذهبي وابتعاد الأخرين عن مستواهم .

وخلال سنوات حاول الأهلي استهداف هذه النوعية من اللاعبين ولكن الحظ لم يحالفه فى الحصول على محترف أو لاعب أساسياً يصنع متنفساً للفريق في حين امتلك الزمالك في حقبة واحدة أيمن حفني ومصطفي فتحي وكهربا.

عوض الأهلي غياب هذه النوعية من اللاعبين محلياً حتى أيقن الجميع أن الفريق في حاجة ملحة لإيجاد حلولاً يملكها مثل هؤلاء فتكبد مبالغ هائلة لاستعارة رمضان صبحي والتعاقد مع حسين الشحات.

وبلغت قية استعارة الأهلي لرمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي التى تنتهى بنهاية الموسم الجاري 2.4 مليون جنيه استرليني (50 مليون جنيه تقريباً) ومن المتوقع عدم قدرة النادي الأحمر على شراء العقد نهائياً عقب تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي .

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ميزة وتفوق

يملك كهربا الميزة التي يفتقدها الأهلي ويبرز كحلاً مثالياً لعودة رمضان لفريقه بل يتفوق جناح الزمالك السابق في قدرته بالمراوغات في المساحات الضيقة وشغل مراكز الهجوم وما خلف المهاجم في حين يبرز نجم منتخب مصري الأوليمبي الشاب في مركز الجناح الأيسر.

مقارنة بين كهربا ورمضان منذ بدايتهما وتوضج ثبات مستوي كهربا النسبي

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن كهربا شارك خلال مشواره الكروي بمركز الجناح الأيسر في 108 مباراة سجل فيهم 46 هدف وصنع 25 فيهم سجل رمضان صبحي 18 هدفاً وصنع 16 من 95 مباراة في نفس المركز.

من موقع الجناح الأيمن سجل كهربا 5 أهداف من 16 مباراة فيما سجل رمضان نفس عدد الأهداف من 17 مباراة .

ويتفوق كهربا على رمضان في شغله لجميع مراكز الهجوم والوسط حيث إنه لعب فى المركز المهاجم الصريح 5 مباريات وسجل هدفين ولعب في نفس العدد من المباريات في مركز الوسط المهاجم والمهاجم المتأخر وسجل هدف وهو نفس ما سجله في مركز لاعب الوسط جهة اليسار.

كل ماسجله كهربا منذ بداتية موسم 2012-2013 والمواسم الأفضل

مرونة

تاريخ كهربا وقدرته على التسجل من جميع المراكز التي شغلها يمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ميزة إضافية للاعتماد على صفقته الجديدة في أكثر من مركز، سواء المهاجم الصريي أول الجناحين أو المهاجم الثاني حتى ، وجود كهربا في فريقك يمنحك امكانية رائعة للضغط على أظهرة الخصوم المميزة بالإضافة إلي زيادة نسبة حصولك على الأخطاء حول منطقة الجزاء أو داخلها.

عيب

التحدى الذي يواجه كهربا بكل تأكيد لن يكون في امكاناته أو مهاراته بل مدى التزامه خارج الملعب وانصياعه للقرارات الفنية، افتقد كهربا في مناسبات عديدة الثبات الانفعالي وخرج عن النص بعد أن فقد القدرة على تحمل الضغوط ليمثل هذا العيب التحدى الأكبر لصفقة الأهلي الجديدة.

دجاجة تبيض ذهباً

يملك كهربا سيرة مميزة وسمعة طيبة في الخليج العربي وتحديداً في الدوري السعودي، فنجم الزمالك السابق ساهم فى حصول النادي الأبيض على مبلغ 4 مليون دولار نظيره اعارته لاتحاد جدة وهو ما يمنح الفرصة للأهلي لتسويقه خاصة مع سنه المناسب حيث إنه يبلغ من العمر 25 عاماً فقط.