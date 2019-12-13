"المفاوضات تمت منذ 10 أيام".. مدير تعاقدأت الأهلي يتحدث لمصراوي عن تفاصيل ضم كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي للنادي الأهلي، اليوم الجمعة صورة لكهربا ممسكًا بقميص الأهلي رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في إعلان لإتمام الصفقة بصورة نهاية بعقد يمتد 4 مواسم ونصف تبدأ من يناير المقبل بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو دي افيس البرتغالي بالتراضي.

الخليج 365 أجرى حوارًا مطولاً مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يتحدث عن بداية المفاوضات مع كهربا وحقيقة تأجيل إعلان الصفقة وأزمات اللاعب مع أنديته السابقة وغيرها من الكواليس التي يمكنكم التعرف عليها في الحوار التالي:

متى بدأت مفاوضاتكم مع كهربا؟

المفاوضات بدأت منذ 10 أيام ولم يكن هناك في أي وقت سابق مع كهربا ولكن تواصلنا معه بناءً على رغبة فنية من الجهاز الفني ولجنة التخطيط.

يُقال أن الصفقة تأخر ميعاد إعلانها أكثر من مرة؟

هذا ليس صحيحًا.. أنهينا الصفقة منذ يومين وأعلناها اليوم ولم يُصدر عنا أي تصريح بموعد لإعلان الصفقة جميعها أحاديث غير رسمية لا علاقة لنا بها.

هل كانت الصفقة صعبة؟

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بالعكس الصفقة لم تكن مرهقة والمفاوضات كانت سهلة ولم نتم الصفقة كما قلت غير بعد التأكد أن كل الأمور مستقرة.

الكثير يتحدث عن قانونية الصفقة بعد أزمة كهربا مع الزمالك.. كيف ترى الأمر؟

الأهلي ليس طرفًا في الأمر ولم نتم الصفقة بعد التأكد من أن الأمور مستقرة ماحدث هو أن اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك ثم انتقل لنادي افيس البرتغالي ثم فسخ تعاقده بالتراضي معه ثم تعاقدنا معه بعد مفاوضات في الأيام القليلة الماضية.. نحن لسنا طرفًا في أي أزمة.

كون الصفقة صفقة جماهيرية كما يتم وصفها شكل ضغط عليكم؟

نحترم في الأهلي طيلة الوقت الجماهير ورغباتها ولكننا نعمل أيضًا وفق احتياجات الفريق وما يُطلب منا وهو الأهم لخدمة الأهلي من الناحية الفنية.

أصحبت مصدر ثقة للجماهير بعد إتمام صفقات مثل أفشة وحسين الشحات وكهربا.. كيف ترى ذلك؟

في البداية دعيني أوضح أن أهم شيء كإدارة نلبي احتياجات النادي الفنية للوصول للمستوى الذي نريده وفي نفس الوقت ثقة الجماهير تسعدني وتضع علينا مسؤولية كبيرة نتمنى أن نكون جميعًا عند حسن الظن ونعقد أكثر من صفقة جيدة تفيد قائمة النادي خلال الفترة المقبلة.