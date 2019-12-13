سفير مصر بأمريكا يستقبل بعثة منتخب مصر للإسكواش

استقبل السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بعثة منتخبنا الوطني الأول للإسكواش بمقر إقامة السفارة فور وصولهم للمشاركة في بطولة العالم للفرق للرجال والتي تنطلق ١٥ ديسيمبر الجاري وذلك لدعم الجهاز الفني بقيادة أمير وجيه بطل العالم وجميع اللاعبين لتمثيل مصر علي أفضل مايكون والمنافسة علي اللقب ووعد المدير الفني وجميع اللاعبين ببذل أقصي مالديهم لرفع علم مصر فوق منصه التتويج وحضر اللقاء عاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش ورئيس البعثة والمحاسب أحمد محسن عضو مجلس الإدارة. وجميع اللاعبين ببذل أقصي مالديهم لرفع علم مصر فوق منصه التتويج وحضر اللقاء عاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش ورئيس البعثة والمحاسب أحمد محسن عضو مجلس الإدارة.

يذكر أن الفريق يضم طارق مؤمن بطل العالم وعلي فرج المصنف الأول علي العالم وكريم سامي عبدالجواد المصنف الثالث علي العالم ومحمد أبو الغار الثامن علي العالم. الثالث علي العالم ومحمد أبو الغار الثامن علي العالم.

وخاض الفريق مرانه الأول تحت قياده مدربه أمير وجيه بالملعب الزجاجي بمجمع الإسكواش الذي يستضيف البطولة وحظي الفريق باهتمام كبير فور وصولها.

وأكد السفير اهتمامه الكامل بالبعثة وتسهيل الدعم المطلوب للمنتخب خلال فترة تواجده معربا عن تمنياته بفوز الفريق المصري بهذا الحدث الكبير فيما وجه رئيس البعثة عاصم خليفه خالص شكره لمعالي السفير ورجال السفارة المصرية علي الاهتمام البالغ ببعثة المنتخب.

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