طلائع الجيش يستعد بقوة لمواجهة الزمالك بالدوري

خاض فريق طلائع الجيش مراناً قوياً اليوم الجمعة، على استاد جهاز الرياضه العسكري، وذلك في إطار استعدادات فريق الجيش لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل، على ستاد الجيش بالسويس بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
وشهد المران تقسيم قوية بيناللاعبين تحت قيادة طارق يحيي المدير الفني للفريق، للاتفاق على بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها خلال مباراة الزمالك.
وكان فريق الجيش قد خاض مباراة ودية مع فريق للمرج، والتي انتهت برباعية نظيفة، وأحرز أهداف طلائع الجيش كلامن: "ثلاث أهداف عبدالرحمن زولا، عمرو جمال، أحمد كابوريا".
وفاز طلائع الجيش على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر سجله اللاعب حسام باولو .
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .
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