تحدث شون اكيلوالي، المدرب العام لفريق وزارة جبل النار النيجيري، عن هزيمة فريقه في المباراة التي جمعته بمنافسه فاب الكاميروني ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية.
وقال شون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء:سبب الهزيمة اليوم هو حدوث بعض الأخطاء الدفاعية من قبل لاعبي الفريق في اللقاء ولكن في النهاية هذه هي كرة السلة.
وتابع حديثه قائلًا: لن نتنازل عن الفوز في مباراة اينرجي غدًا، لأنه لا يمكننا الرحيل عن هنا بدون تحقيق أي فوز في البطولة الإفريقية.
وأختتم: هذه هي المشاركة الأولى لنا في البطولة ولكن المركزين السابع والثامن غير مرضيين بالنسبة لنا وكنا نطمح للوصول إلى المربع الذهبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب وزارة جبل النار النيجيري: كنا نطمح في الوصول للمربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.