مدرب وزارة جبل النار النيجيري: كنا نطمح في الوصول للمربع الذهبي

تحدث شون اكيلوالي، المدرب العام لفريق وزارة جبل النار النيجيري، عن هزيمة فريقه في المباراة التي جمعته بمنافسه فاب الكاميروني ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية.

وقال شون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء:

سبب الهزيمة اليوم هو حدوث بعض الأخطاء الدفاعية من قبل لاعبي الفريق في اللقاء ولكن في النهاية هذه هي كرة السلة.وتابع حديثه قائلًا: لن نتنازل عن الفوز في مباراة اينرجي غدًا، لأنه لا يمكننا الرحيل عن هنا بدون تحقيق أي فوز في البطولة الإفريقية.وأختتم: هذه هي المشاركة الأولى لنا في البطولة ولكن المركزين السابع والثامن غير مرضيين بالنسبة لنا وكنا نطمح للوصول إلى المربع الذهبي.