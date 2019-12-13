شباب المقاولون يسحق 15 مايو بعشر أهداف

سحق فريق المقاولون لمواليد 2005، فريق 15 مايو بفوز كبير بعشرة اهداف نظيفة خلال بطولة الجمهورية، احرز الأهداف عبدالله خالد سوبر هاتريك و احمد مدحت هدفين ومصطفى شرقية واحمد محسن ويوسف عبدالله. هدفين ومصطفى شرقية واحمد محسن ويوسف عبدالله. يقود جهاز فنى للمقاولون سعيد سعد مدير فنى ورامى سعيد مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة وحمادة بيومى مدرب حراس وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة

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