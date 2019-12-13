براعم المقاولون تفوز على ايديال

فاز فريق براعم المقاولون مواليد 2007 ب 4/0 علي فريق ايديال ببطولة البراعم، أحرز الأهداف حسام حسن هدف وأحمد هاني هدف و احمد ابراهيم بهنسي هدف وعمر علاء هدف. و احمد ابراهيم بهنسي هدف وعمر علاء هدف. يقود الفريق فنيًا مديرفنى ابراهيم بهنسى مشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة. البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.

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