الاتفاق يفوز على الفتح بالدوري السعودي

فاز الاتفاق على ضيفه الفتح بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير

وسجل روجيرو كوتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر. الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل روجيرو كوتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.بتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

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