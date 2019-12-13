أول تعليق من كهربا بعد انضمامه للنادي الأهلي

علق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي الجديد، على انتقاله حديثًا لصفوف المارد الأحمر.

قال كهربا عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام": "الطيبون دائما يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة

إلي اهل بيتي النادي الأهلي فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

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وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، عن التعاقد مع اللاعب

محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقًا للموعد الذي يحدده السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.