مدرب فاب الكاميروني: مباراتنا أمام سي إن إس إس الكنغولي تعتبر مباراة انتقام

حقق فاب الكاميروني الفوز على فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة ٦٠-٤٢ وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".



وفي حديث للمدير الفني لفريق فاب الكاميروني " سليمان بيبونا "خلال المؤتمر

الصحفي بعد المباراة تحدث قائلا " هذا أول فوز لنا في البطولة ونحن سعداء بذلك، وتابع قائلا لقد واجهنا منذ بداية البطولة مباريات صعبة الأمر الذي أثر علينا وجعلنا لا نستطيع تحقيق الفوز.

وأضاف لقد فشلنا في الصعود إلى المربع الذهبي ولذلك لن نفرط في فرصة الفوز بالمباراة القادمة.



وعن لقاء تحديد المركز الخامس أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي تحدث قائلا "سوف تكون مبارتنا أمام الفريق الكنغولي مباراة الثأر لتعويض الخسارة أمامهم في منافسات المجموعات ، أيضا دائما الكاميرون والكونغو بينهما منافسة في مجال الرياضة.