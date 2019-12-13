حقق فاب الكاميروني الفوز على فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة ٦٠-٤٢ وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".
الصحفي بعد المباراة تحدث قائلا " هذا أول فوز لنا في البطولة ونحن سعداء بذلك، وتابع قائلا لقد واجهنا منذ بداية البطولة مباريات صعبة الأمر الذي أثر علينا وجعلنا لا نستطيع تحقيق الفوز.
وفي حديث للمدير الفني لفريق فاب الكاميروني " سليمان بيبونا "خلال المؤتمر
وأضاف لقد فشلنا في الصعود إلى المربع الذهبي ولذلك لن نفرط في فرصة الفوز بالمباراة القادمة.
وعن لقاء تحديد المركز الخامس أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي تحدث قائلا "سوف تكون مبارتنا أمام الفريق الكنغولي مباراة الثأر لتعويض الخسارة أمامهم في منافسات المجموعات ، أيضا دائما الكاميرون والكونغو بينهما منافسة في مجال الرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب فاب الكاميروني: مباراتنا أمام سي إن إس إس الكنغولي تعتبر مباراة انتقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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