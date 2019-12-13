سلة فريق فاب الكاميروني تفوز على وزارة جبل النار

حقق فاب الكاميروني الفوز على فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة ٦٠-٤٢ وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".
وجاءت المباراة لصالح فاب حيث تفوق في الربع
ومن المنتظر أن يلتقي فريق فاب الكاميروني أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي غدا للمنافسة على المركز الخامس.
وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين.
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