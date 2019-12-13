فليك يتطلع لقيادة بايرن للفوز في المباريات الثلاث الأخيرة بالعام الجاري

يعتقد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني أنه لا توجد معوقات أمام فريقه رغم الهزائم الأخيرة والأعباء، حيث يرغب أن يحقق فريقه الإنتصار في المباريات الثلاث الأخيرة في هذا العام بالدوري (بوندسليجا).

وقال فليك للحصفين عشية مواجهة فيردر بريمن غدا السبت :” يجب أن ندخل المباراة بتركيز كبير. نريد أن ننهي هذا العام ونحن فائزون بمبارياتنا الثلاث. هذا ليس سهلاً، ولكن هذا هو الهدف الذي وضعناه لأنفسنا”.

وتراجع بايرن ميونخ للمركز السابع، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر، وذلك عقب الخسارة أمام باير ليفركوزن، وبوروسيا مونشنجلادباخ، المتصدر، بنتيجة واحدة 2 / .1

وبعد المباراة أمام بريمن، سيحل بايرن ضيفا على فرايبورج، في منتصف الأسبوع، ثم يواجه فريق فولفسبورج يوم 21 من الشهر الجاري، ثم يحصل الفريق على الراحة الشتوية.

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أاستعاد بايرن روحه المعنوية بعد الفوز على توتنهام 3 / 1 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، ليحقق العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخه بدور المجموعات حيث حصد الـ18 نقطة المتاحة.

ولكن كينجسلي كومان أصيب في تلك المباراة وسيغيب عن الفريق حتى نهاية العام الجاري. كما يفتقد الفريق جهود خافي مارتينيز للإصابة وكورنتين توليسو للإصابة.

كما يغيب أيضاً نيكلاس شول ولوكاس هرينانديز بسبب الإصابة.