مدرب بني ياس: سنخوض مباراة حتا بروح الشارقة في الدوري الإماراتي

عبر الألماني وينفريد شايفر مدرب فريق بني ياس الإماراتي عن سعادته بما يقدمه فريقه حالياً في دوري الخليج العربي الاماراتي، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الفريق قادر على تحقيق البطولات في المستقبل.

وقال شايفر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:” المباراة القادمة ضد حتا في الجولة التاسعة يجب خوضها بنفس الروح والقوة التي قدمها اللاعبون أمام الشارقة وبالأخص في الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي”.

وأضاف:” أوجه الدعوة إلى الجماهير للحضور بالتأكيد أنتم تعرفون الطريق إلى الاستاد جيداً”.

وأكد:”خسرنا تسع نقاط خلال مسيرتنا في المسابقة بسبب الأخطاء التحكيمية، يجب أخذ هذا الأمر في عين الإعتبار عند الحديث عن نتائج بني ياس”.

وتابع المدرب الألماني:” الحديث عن التغييرات في صفوف الأجانب سابق لأوانه، وسيكون لي جلسة مع الإدارة للحديث عن المستقبل، ونحن لا نملك أجانب مثل محترف الشارقة ايجور كورونادو، وفي المقابل يجب على جميع اللاعبين العطاء من أجل للنادي”.