نتيجة مباراة النصر والتعاون فى الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف فريق النصر منافسه التعاون، اليوم الجمعة 13-12-2019، فى احدي مباريات اليوم في لقاء الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” 2019-2020.

وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما فريق التعاون فاز بالجولة الماضية على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ 19 نقطة.

تقام مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي “دوري الأمير محمد بن سلمان”، على ملعب “استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز”، وتنطلق فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت مكة، 16:45 بتوقيت جرينتش.

وخاض النصر حتى الان 10 مباريات في بطولة كأس محمد بن سلمان فاز في ستة منهم وتعادل في أثنين وخسر مواجهتين أمام الحزم والوحدة، بينما لعب التعاون عشر مواجهات أيضاً فاز في 6 وتعادل في مباراة أمام نظيره الحزم في الجولة الأولي وخسر في ثلاث لقاءت.

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ويسعي كل من الفريقين في تحقيق الفوز لأسباب مختلفة، يريد النصر اعتلاء قمة الدوري بعد وصوله للمركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يحاول التعاون خطف الثلاث نقاط من نظيره للبقاء في المربع الذهبي ويسعي جاهداً في الوصول ليحتل الصدارة بعد وصوله 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولي.

وفي آخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح التعاون في التغلب على نظيره وانتهت المباراة بنتيجة 1– 3، على ملعب “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي.

وتنقل مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي، على قناة الكأس الرياضية 1.