رياضة | ‏تعرف على مسيرة كهربا مع الأندية قبل انتقاله إلى الأهلي ( أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏تعرف على مسيرة كهربا مع الأندية قبل انتقاله إلى الأهلي ( أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع محمود عبد المنعم كهربا فى صفقة إنتقال حر بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الأيام الماضية، ليوقع اللاعب على عقود انتقاله رسميًا للمارد الأحمر.

وكان كهربا قد خاض العديد من التجارب خلال مسيرته مع الأندية، سواء في الدوري المصري أو في الإحتراف الخارجي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مسيرة كهربا مع الأندية والمنتخب المصري، قبل انضمامه إلى الأهلي.

كهربا وبدايته مع إنبي

بدأ كهربا مع إنبي، وخاض 35 مباراة مع الفريق البترولي، وتمكن من إحراز 8 أهداف وصناعة هدفين.

فريق لوزيرن السويسري

خاض كهربا مسيرة إحترافية في فريق لوزيرن السويسري، وشارك في 19 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا.

فريق جراسهوبر زيوريخ السويسري

ثم أعير مرة أخرى إلى فريق جراسهوبر زيوريخ السويسري، وشارك في 17 مباراة، أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.

Advertisements

عودة كهربا إلى مصر عبر بوابة الزمالك

انتقل كهربا إلى الزمالك موسم 2015، وشارك مع الفارس الأبيض في 86 مباراة، أحرز خلالها 25 هدفًا، وصناعة 19 هدفاً.

اتحاد جدة السعودي

أعير كهربا إلى فريق اتحاد جدة السعودي، موسم 2016 إلى 2018، خاض خلال تلك الفترة 53 مباراة أحرز خلالها 24 هدفًا وصنع 9 أهداف.

أفيس البرتغالي

شارك كهربا مع أفيس البرتغالي، في خمس مباريات، أحرز خلالها هدفًا.

مشاركات كهربا مع المنتخب المصري

خاض كهربا مع منتخب مصر للناشئين تحت 20 سنة، 25 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف.

بينما لعب مع المنتخب الأولمبي في 7 مباريات أحرز 5 أهداف.

فيما شارك مع منتخب مصر الأول في 27 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3 أهداف.