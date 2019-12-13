رياضة | أسطورة تشيلسي عن تشيلويل: أود رؤيته بقميص البلوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة تشيلسي عن تشيلويل: أود رؤيته بقميص البلوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم الإنجليزي الدولي السابق وأسطورة نادي تشيلسي آشلي كول عن أمنيته بإنتقال الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي ونجم نادي ليستر سيتي "بن تشيلويل" لصفوف البلوز في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث كول لشبكة Talk Sport قائلاً: " أتمنى رؤيته في تشيلسي، إنه يقدم مستوى رائع جداً جداً، وويؤدي بقوة مع بريندان رودرجز".

وتابع: " حينما يلعب مع المنتخب الإنجليزي يؤدي بشكل رائع أيضاً، قدم ثلاثة تمريرات حاسمة في آخر مباراة له في مع إنجلترا، يؤدي في الهجوم والدفاع بكفاءة عالية، ويمتلك جودة عالية".

وأضاف: " نمتلك ماركوس ألونسو وإيمرسون في هذا المكان، بالإضافة لقدرة سيزار أزبليكويتا على لعب هذ الدور، سيكون قرار إنتدابه صعباً، لكنه يمتلك من الجودة ما يؤهله لشغل الدور الأساسي".

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وأتم: " سمعت كثيراً عن إعجاب جماهير تشيلسي به وتمنياتهم بالقدوم لتشيلسي، أتمنى إنضمامه للبلوز في أسرع وقت".

ولا يبدو الثنائي ماركو ألونسو وإيمرسون بالميري مرحباً بهم من قبل فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز، حيث أنهما مرشحان لمغادرة الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية.

ويرتبط تشيلويل بقوة للإنتقال لنادي تشيلسي، حيث أفادت صحية ميترو البريطانية في وقت سابق، أن الدولي الإنجليزي على رأس قائمة إهتمامات لامبارد، بعد رفع حظر الإنتقالات على النادي اللندني.

ويقدر سعر تشيلويل حالياً بحوالي 50 ملين جنيه إسترليني، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي.