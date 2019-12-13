رياضة | الشلهوب: سنقاتل للفوز على الترجي.. وهذه كانت خطة لوشيسكو لتطوير الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشلهوب: سنقاتل للفوز على الترجي.. وهذه كانت خطة لوشيسكو لتطوير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد الشلهوب، قائد فريق الهلال السعودي لكرة القدم، عن المواجهة المنتظرة أمام فريق الترجي التوانسي، والمقرر اقامتها غدا السبت، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، والمقامة في قطر.

وقال اللاعب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة اليوم الجمعة : "سعداء للمشاركة في البطولة ودائما نشعر بأنه المكان الطبيعي لنا".

وتابع: "سنقاتل في مباراتنا الافتتاحية أمام فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا؛ لنعكس قوة الكرة العربية. الخطوة الأولى دائما تكون في غاية الأهمية".

وأضاف: "الفرق التونسية قوية دائما.. فقد واجهنا من قبل فريق الصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي، وهم جميعهم في غاية القوة، وأتمنى أن تكون مباراة الغد ديربي عربي قوي جيد يعكس قوة الكرة العربية".

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وبسؤاله عن دور رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق في تحسين نتائجه؛ قال: "نجح لوشيسكو في تهيئتنا نفسيا منذ اليوم الأول له معنا، وجميعنا نشكره على الفترة الماضية ونتمنى استمراره معنا لأن الفريق بحاجة إليه".

وذكر: "الهلال يستحق التواجد بين أفضل أندية العالم؛ ففريقنا يتميز بالطموح والمثابرة دائما.. وسنقاتل للوصول إلى نهائي كأس العالم ومن ثم حصد اللقب، الكرة العربية تطورت بشكل كبير عن الماضي، والوقت حان للمنافسة بقوة خاصة وأن العديد من اللاعبين العرب يتألقون في أكبر دوريات العالم".

وبالحديث عن مدى التأثير السلبيى لمشاركة لاعبي الهلال مع المنتخب السعودي على قدراتهم البدنية؛ قال: "الوقت كان ضيق بين البطولتين، لكن اللاعبين سيكونوا جاهزين بدنيا وإن افتقدنا لاعبا مهما للغاية هو سلمان الفرج".

وسيواجه الفائز في المباراة الافنتاحية فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.

يذكر أن الهلال يشارك في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.