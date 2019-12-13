رياضة | خالد الغندور يُهاجم "كهربا" ويتهم الأهلي بتحريضه على الهروب من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يُهاجم "كهربا" ويتهم الأهلي بتحريضه على الهروب من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت طريقة رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" عن نادي الزمالك، وانضمامه للغريم التقليدي النادي الأهلي، في حالة كره وعداء من نجوم وجماهير الفريق الأبيض تجاه اللاعب، وهم الذين طالموا دعموه وساندوه خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.

خالد الغندور يُهاجم "كهربا" ويتهمه بـ"الخيانة":

ويأتي خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي رأس النجوم الزملكاوية الذين هاجموا "كهربا" بقوة عقب إعلان النادي الأهلي التعاقد الرسمي معه اليوم الجمعة لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ في شهر يناير المقبل، كما أنه وجه اتهام للأهلي بأنه قام بتحريض اللاعب على الهروب من الفريق.

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وقال "الغندور" في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الأهلي حرّض كهربا على الهروب من الزمالك وعلى كل ما حدث، ومنح مسئولو القلعة الحمراء اللاعب مبلغ كبير يفوق الـ 60 مليون جنيه من أجل دفع الشرط الجزائي لفريق أفيس البرتغالي".

وأضاف: " ما يحدث الآن يجعلني أشك في أن كهربا تعمد إهدار ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري بالإمارات، ومنح فرصة لمارد الأحمر للفوز بلقب البطولة".

وعن تقبيل "كهربا" قميص النادي الأهلي بعد انضمامه لصفوف النادي الأهلي قال: " اللاعب يقبل قميص الأهلي اليوم، وسبق وقام بتقبيل قميص الزمالك خلال اللعب ضمن صفوفه، وتكرر ذلك الأمر من عدد من اللاعبين، يقبلون قمصان الأندية ثم يرحلون".

يذكر أن محمود كهربا لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية أبرزها انبي ، والزمالك، ولوزيرين السويسري، وجراسهوبرز، والاتحاد السعودي، وديسبورتيفو أفيس، وأخيرا انضم لصفوف النادي الأهلي ليدافع عن ألوان القميص الأحمر بداية من يناير المقبل.