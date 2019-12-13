رياضة | رسالة عصام الحضري لـ "كهربا" بعد انضمامه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة عصام الحضري لـ "كهربا" بعد انضمامه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عضام الحضري أسطورة حراسة المرمي في مصر وحارس الأهلي والزمالك السابق، على تهنئة محمود عبد المنعم "كهربا" إلي القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد فسخ اللاعب تعاقده بشكل رسمي مع نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

رسالة عصام الحضري لـ "كهربا" بعد إنضمامه للأهلي:

وقام حارس مرمي منتخب مصر السابق بنشر صورة له برفقة محمود كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلا: " "ألف مبروك يا فولت بالتوفيق يا حبيبي و ربنا يجعلها خطوة خير عليك يا كبير".

يذكر أن محمود كهربا سبق له خطبة ابنة عصام الحضري "شدوي" ولكن الخطوبة استمرت فترة ليست طويلة، قبل أن يعلن فسخ الخطوبة دون أي مشكلات بينهما، ولم يعلن الطرفين عن أسباب ذلك، ولكن حافظ الحضري وكهربا علي علاقتهما الطيبة رغم هذا الموقف.

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تفاصيل انتقال "كهربا" للأهلي:

وقع محمود عبد المنعم "كهربا" على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف بداية من شهر يناير المقبل، وحضر جلسة التوقيع وكيل اللاعب ووالده، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع كهربا على الحصول على مبلغ 9 مليون جنيه سنويا خلال فترة تعاقده مع النادي، كما سددت إدارة القلعة الحمراء مبلغ 400 ألف دولار لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ومن المنتظر أن ينتظم "كهربا" في تدريبات الأهلي خلال الأيام المقبلة، ولكنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق إلا بعد قيده في قائمة المارد الأحمر بشكل رسمي في يناير المقبل.