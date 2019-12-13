رياضة | ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة دون بالون الإسبانية عن خطة طويلة الأمد من رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لعقد صفقات نارية في الفترة القادمة، لتقوية صفوف النادي الملكي.

وأضافت الشبكة أن بيريز يرصد مبلغ 600 مليون يورو، للتعاقد مع عدة نجوم معظمهم ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى مستوى خط الدفاع، يرصد ريال مدريد مبلغ 100 مليون يورو لضم السنغالي كاليدو كوليبالي نجم دفاع نادي نابولي الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في أوروبا عام 2019.

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على مستوى خط الوسط، يريد نادي ريال مدريد التعاقد مع الثنائي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ونجولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، وفقاً لدون بالون.

أما بالنسبة للخط الأمامي، فيسعى الريال لضم بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وأحد الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح نجمي ليفربول، وجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ويريد نادي ريال مدريد تكوين فريق يستطيع السيطرة على البطولات المحلية والأوروبية في المستقبل.

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نادي فالنسيا الإسباني الأحد القادم في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر.