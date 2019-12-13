رياضة | النصر يحسم مصير وليد عبد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يحسم مصير وليد عبد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إدارة نادي النصر، عن آخر مستجدات مستقبل وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقررت إدارة النصر تجديد عقد وليد عبد الله، لمدة سنة واحدة فقط، خاصة مع وصوله إلى سن الـ33.

وأوضحت تقارير صحفية أن قرار النصر بالتجديد لحارسه جاء لما له من دور قيادي خارج المستطيل الأخضر، ودوره الهام في حل المشاكل بين اللاعبين.

يذكر أن وليد عبد الله يتواجد الآن في لندن استعدادا للخضوع إلى عملية جراحية على موضع إصابته التي تعرض لها على مستوى الركبة.

Advertisements

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب؛ حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي عقب الجراحة؛ يستمر حتى شهر يناير المقبل.

وكان يد عبدالله، قد انضم إلى النصر عام 2017، قادمًا من نادي الشباب، حيث ينتهي عقده في يونيو 2020.

ويستعد النصر لمواجهة نظيرة التعاون، على الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني، خلف الوحدة المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.