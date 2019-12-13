رياضة | مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن وجهة مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

واكدت إذاعة الكادينا سير على أن مبابي اختار اللعب في ريال مدريد بدلا من برشلونة خاصة بعدما رفض فكرة تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وكتبت الصحيفة في تقريرها: يُريد مبابي اللعب في ريال مدريد ، الفرنسي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان رغم العروض البالغة الملايين التي تلقاها ، والسبب هو رغبته في اللعب لريال مدريد . اللاعب وعائلته يريدون الوصول الى ريال مدريد .

ويسعي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق بناء على توصيات من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.