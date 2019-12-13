رياضة | الحمام يوقف قطار انتصارات بلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يوقف قطار انتصارات بلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، تقدم محمود شهاب بهدف عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل يايا كونيه بالدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ثم أضاف يايا كونيه الهدف الثاني في الشوط الثاني، وضغط بلدية المحلة لادراك التعادل حتي نجح محمد حكا في إحراز هدف التعادل، وسط ضغط من صحاب الأرض لاقتناص هدف الفوز ولكن دون جدوي، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.
التعادل رفع من رصيد البلدية للنقطة 12 في المركز السادس، ويأتي الحمام في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.
بدأ بلدية المحلة بقيادة رضا عبدالعال المدير الفني بتشكيل مكون من:-
حارس مرمى: مؤمن جابر
خط الدفاع: محمد حكا، ابراهيم فاضل، أحمد إبراهيم، عبدالرؤوف زكي.
خط الوسط: محمود شهاب، علاء شعبان، محمود كشلط، أحمد ريعو.
خط الهجوم: عمرو مصطفي، محمد مسعد.
بينما بدأ الحمام بقيادة مجدي طلبة المدير الفني بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: إسلام السعيد.
خط الدفاع: سامح رضا، أحمد ماجد، أحمد بطوط، مصطفى عفروتو.
خط الوسط: مهنى منصور، محمد صلاح، عبدالرحمن كستلو، عمار شحاته.
خط الهجوم: يايا كونيه، محمود يوسف.
ترتيب المجموعة :-
1- فاركو 18 نقطة
2- الرجاء 15 نقطة
3- غزل المحلة 14 نقطة
4- دمنهور 14 نقطة
5- أبو قير 12 نقاط
6- بلدية المحلة 12 نقطة.
7- دكرنس 11 نقطة
8- الأوليمبي 10 نقاط
9- الحمام 8 نقاط
10- المنصورة 7 نقاط
11- بيلا 4 نقاط
12- المالية 3 نقاط