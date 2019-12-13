رياضة | الحمام يوقف قطار انتصارات بلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يوقف قطار انتصارات بلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الحمام في إيقاف قطار انتصارات نادي بلدية المحلة بقيادة رضا عبدالعال بعد تعادله، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

حيث انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، تقدم محمود شهاب بهدف عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل يايا كونيه بالدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ثم أضاف يايا كونيه الهدف الثاني في الشوط الثاني، وضغط بلدية المحلة لادراك التعادل حتي نجح محمد حكا في إحراز هدف التعادل، وسط ضغط من صحاب الأرض لاقتناص هدف الفوز ولكن دون جدوي، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

التعادل رفع من رصيد البلدية للنقطة 12 في المركز السادس، ويأتي الحمام في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

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بدأ بلدية المحلة بقيادة رضا عبدالعال المدير الفني بتشكيل مكون من:-