رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر رابط مجاني KSA Sport HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر رابط مجاني KSA Sport HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام بعض المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 13 / 12 / 2019، يأتي على رأسها مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها عند انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الليجا "الجولة الـ17"

ألافيس x ديبورتيفو ليجانيس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

مواعيد مباريات اليوم في البوندزليجا "الجولة الـ15"

هوفنهايم x أوجسبورج، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ18"

ليل x مونبيليه، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ11"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراة الاتفاق ضد الفتح، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

النصر x التعاون، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:45 مساءا بتوقيت تونس، و4:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

رجاء بني ملال x حسنية أغادير، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءا بتوقيت تونس، و4:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.