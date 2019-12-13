اونلاين | «يلا شوت KSA المفتوحة» مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH النصر اليوم YALLA AlNassr

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت KSA المفتوحة» مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH النصر اليوم YALLA AlNassr والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يستضيف فريق النصر منافسه التعاون في لقاء الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان».

مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

Advertisements

مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ 20 نقطة، بينما فريق التعاون فاز على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ 19 نقطة.