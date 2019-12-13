اونلاين | «يلا شوت حصري» Al Sadd مشاهدة مباراة السد ومونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش السد Club World

أكد الكولومبي دورلان بابون، نجم فريق مونتيري المكسيكي، أن الفريق الحالي لمونتيري لديه فرصة جيدة وإصرار على كتابة التاريخ وبلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية ولكن عليه التركيز أولا في مباراة الغد أمام السد القطري لأنها بداية مشوار الفريق في البطولة ويحتاج فيها إلى الفوز.

ويلتقي مونتيري فريق السد القطري غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في قطر.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد: "أعتقد أن سنخوض المباراة على أنها بمثابة النهائي. السد فريق قوي ولديه العديد من لاعبي المنتخب القطري وعلينا أن نتحلى بالتركيز في مواجهته. الفريق استعد جيدا لهذه المواجهة مع السد".

وأشار : "نشعر بحماس وحافز كبيرين لبلوغ أبعد مدى والوصول للنهائي. نركز الآن على البطولة الحالية ونركز دائما على أنفسنا ولدينا حافز قوي. سنحاول الوصول لأبعد مدى".

Advertisements

وقال : "لدينا فريق جيد يمكنه كتابة التاريخ ولدينا الرغبة في الوصول بعيدا بالبطولة وصناعة التاريخ بأيدينا. ونحن في أفضل استعداد ذهني لنحقق إنجازا كبيرا".

وأضاف : "حتى نواجه ليفربول علينا أن نفوز غدا قبل التحدث عن ليفربول أو رغبتنا في الوصول للنهائي. لدينا أسلحتنا ونعرف طريقة لعب كل المنافسين ولا أشك في هذا".

وعن تصوره لمباراة الغد أمام فريق يختلف عن فرق الدوري المكسيكي ، قال اللاعب: "أعتقد أنها مباراة صعبة وعلينا التركيز التام وألا نمنح المساحات الخالية للسد. من يفوز غدا هو من سيرتكب أخطاء أقل من الآخر. علينا أن نركز تماما. لدينا فريق شرس وجاء إلى هنا لتقديم بطولة قوية".

وأضاف: "أعتقد أن زملائي كلهم متحمسون للمشاركة في البطولة الحالية ورفع اسم الفريق حاليا وكذلك الكرة المكسيكية. حققنا أهدافنا المحلية والقارية في الفترة الماضية ونحن على استعداد الآن للتحدي العالمي".

وعن إخفاقات الفريق السابقة في المونديال رغم الترشيحات القوية التي تسبقهم دائما ، قال اللاعب : "أعتقد أن تولي المدرب أنطونيو محمد مسؤولية الفريق غير الكثير من الأشياء وحفزنا بشكل أكبر والفريق الحالي لديه فرصة جيدة للوصول إلى النهائي".