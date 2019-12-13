الاتفاق يتفوق على الفتح بهدف الأمتار الأخيرة

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الجمعة 13 ديسمبر 2019 حقق فريق الاتفاق السعودي فوزا ثمينات أمام ضيفه الفتح بنتيجة هدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من مسابقة محمد بن سلمان، حيث تحقيق الانتصار والنقاط الثلاث تحت قيادة "خالد العطوي" بملعب الامير محمد بن فهد.

واستطاع الاتفاق إحراز هدف الفوز خلال الدقيقة ٨٧ من عمر الشوط الثاني، عبر جيريرو كوتينيو ليقتنص قوزا هاما ويقتل الفتح خلال باللحظات الأخيرة. بهذا الفوز يرفع الاتفاق رصيد للنقطة الثالثة عشر بالمرتبة الحادية عشر، بينما يبقى الفتح عند خمس نقاط بالمركز الخامس عشر.

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