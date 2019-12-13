مونديال الأندية| الهلال السعودي Vs الترجي التونسي.. كل ما تريد معرفته عن الموقعة العربية العالمية 

الجمعة 13 ديسمبر 2019

يلتقي الشقيقان الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في البطولة العالمية كأس العالم للأندية المقامة في قطر خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 21 ديسمبر.



موعد مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

تُقام مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في تمام الخامسة من مساء غدا السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 بتوقيت مكة المكرمة ، الرابعة بتوقيت القاهرة ، حيث يحتضن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري الموقعة العربية العالمية .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تنقل قناة Bein Sports HD1 حصريا مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية .

حكم تشيلي يقود موقعة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

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وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الجمعة عن حكم مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ، ووقع الاختيار على التشيلي توبار .روبرتو، ويعاونه مواطنيه كريستيان، رويس كلاوديو.

الهلال يشارك للمرة الأولى والترجي متمرس البطولة

يشارك نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأزرق حيث تمكن الزعيم من حصد لقب القارة الصفراء بالفوز بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا ريد الياباني، الذي نجح في الفوز أمامه بثلاثية نظيفة بمجموع لقائي الذهاب والإياب ، بينما يشارك الترجي التونسي "الأكثر خبرة في المحفل العالمي" للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن نجح في حصد لقب القارة السمراء على حساب الوداد البيضاوي المغربي ، ويسعى كلا الفريقين للفوز بمباراة الغد من أجل حسم بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.

فلامنجو البرازيلي ينتظر الفائز من الهلال والترجي وتحدي خاص للزعيم

وينتظر الهلال السعودي تحدي خاص من نوعه إذا ما تمكن من عبور الترجي التونسي حيث يواجه الزعيم مدربه السابق البرتغالي جيسوس والذي يتولى القيادة الفنية لفريق فلامنجو البرتغالي خصم الفائز من موقعة ربع النهائي بين الشقيقين العربيين .

من الذاكرة .. مواجهات الفريقين السابقة ترجح كفة أبناء رادس

مباراة الغد بين الهلال السعودي ونظيره الترجي تحمل الرقم 5 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق وأن التقى الفريقان في 4 مباريات، كان للأبناء رادس الكلمة العليا بإثنتين من بينهما، فيما انتصر "الزعيم" في واحدة، وأنتهت مواجهة وحيد بنتيجة التعادل السلبي فهل يؤكد بطل أفريقيا على تفوقه التاريخي أم للزعيم السعودي رأي آخر ؟