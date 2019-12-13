الامارات | الزمالك يتوعد الأهلي بعد التعاقد مع كهربا

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوعد الأهلي بعد التعاقد مع كهربا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية، اليوم الجمعة أن رئيس الزمالك مرتضى منصور يجهز خلال الساعات المقبلة رداً على الأهلي في صفقة انضمام كهربا، مع التأكيد على عدم تنازل "الأبيض" عن حقوقه في اللاعب، بعدما تم تقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تتضمن كافة المستندات بشأن المسألة".

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن رد "الأبيض" في المسألة سيكون بإرسال ملف جديد إلى الاتحاد الدولى "فيفا"، ضمن الشكوى المُقدمة ضد كهربا بشأن خطة الأهلي لضم اللاعب، وحقوق الزمالك في المسألة بما يحفظ تعظيم قيمة الغرامة التى سيحصل عليها "الأبيض".