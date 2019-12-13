الامارات | الشلهوب: الهلال السعودي سينافس على لقب مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشلهوب: الهلال السعودي سينافس على لقب مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نجم فريق الهلال السعودي، محمد الشلهوب، عن أمله في الوصول بعيداً ببطولة كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن الفريق لديه الطموح دائماً للمنافسة بقوة في مثل هذه البطولات، ويتطلع بالتأكيد لبلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.
وقال اللاعب في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم الجمعة: "نشعر بالسعادة للمشاركة في البطولة، نخوض أول مباراة أمام فريق الترجي التونسي، ونتمنى أن تعكس المواجهة قوة الكرة العربية، الخطوة الأولى دائماً تكون في غاية الأهمية".
وأضاف: "بالنسبة لي أرى أن الفرق التونسية قوية، أتذكر أننا لعبنا سابقاً أمام الصفاقسي والنجم الساحلي والأفريقي".
وأشار إلى أنه ما زال يتذكر ذكريات المواجهة بين المنتخبين السعودي والتونسي في كأس العالم 2006 بألمانيا.
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