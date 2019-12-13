عرض قطرى لضم الفلسطينى محمود وادي مهاجم المصرى فى يناير

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جدة - عمرو شويل كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي عن وصول عرض من أحد أندية الدورى الممتاز بقطر للتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي فى فترة الإنتقالات الشتوية فى يناير. أكد محمود الخولي فى تصريحات لـ " الخليج 365 " أنه سيتم عرض رحيل محمود وادي عن المصري من خلال إجتماع لمجلس إدارة النادي و الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال لمناقشة العرض. تابع الخولي أن العرض المقدم لوادي عرض مالي كبير ، وفى حالة حصولنا على موافقة الجهاز الفني برحيل اللاعب سننهي الصفقة ، أما فى حالة تمسك الجهاز الفني فسنرفض الصفقة خاصة أن وادي من اللاعبين المميزين فى صفوف الفريق البورسعيدي.

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