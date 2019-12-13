شكرا لقرائتكم الزمالك يضيف أوجستو إيناسيو ضمن محاور الشكوى المُقدمة ضد محمود كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك، إضافة البرتغالى أوجستو إيناسيو المدير الفنى السابق للفريق ضمن محاور الشكوى المُقدمة ضد محمود كهربا الذى انضم اليوم للأهلى.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن إدارة النادى الأبيض تعتمد فى ذلك المحور إن الخلافات بين البرتغالى إيناسيو مع إدارة الزمالك كانت أحد أسباب تحريض اللاعب على الهروب من ناديه -وفقا لذلك المصدر-.

ويخطط مسؤولو الزمالك فى الحصول على أكبر قدر من التعويض خاصة بعدما تم تقديم شكوى ضد اللاعب ونادى أفيش البرتغالى الذى انضم له اللاعب عقب رحيله عن الزمالك قبل أن ينضم اليوم إلى الأهلى بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف بداية من الانتقالات القادمة فى شهر يناير المقبل.