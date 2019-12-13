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شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره العراقي ويبحثان آليات التعاون المشترك بموناكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال اللقاء ، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمق العلاقات التاريخية مع دولة العراق الشقيقة ، مشيراً أن الفترة القادمة تشهد تعاون مشترك على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية .
من جانبه وجه الدكتور أحمد رياض وزير الشباب والرياضة العراقي التهنئة إلى " صبحي " على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في المجال الشبابي والرياضي ، مشيداً بمستوى البنية التحتية الرياضة المصرية ، والتنظيم المميز للعديد من البطولات الرياضية على كافة المستويات القارية والدولية والعالمية والتي نالت احترام وتقدير العالم.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيران بمؤتمر " السلام والرياضة " بموناكو والذي يقام سنوياً تحت رعاية الأمير " ألبرت " أمير موناكو بدولة بفرنسا تحت شعار " أبطال رياضيون من أجل السلام ... لدعم قيم السلام والتسامح " خلال الفترة من الخميس 12إلى 13 ديسمبرالجاري بمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة من دول العالم .
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