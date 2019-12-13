شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يضم كهربا إلى صفوفه لمدة أربعة أعوام ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري يوم الجمعة، رسميا التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة أربعة أعوام ونصف العام، اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما فسخ كهربا تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، حسب ما أوضحه الموقع الرسمي للأهلي.

ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني رينيه فايلر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في سوق الانتقالات الشتوية. وينتظر أن ينضم اللاعب كهربا إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده فايلر.