رسميا الأهلي يعلن عن التعاقد مع كهربا لمدة 4 سنوات ونصف

صرح أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي بأنه تم التعاقد رسميا مع اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، بصفقة انتقال حر بعد أن قام اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي قبل أيام بالتراضي، جاء ذلك على الموقع الرسمي للأهلي.

حيث أعلن النادي الأهلي عن أنه تم التعاقد مع كهربا لزمالك الأسبق لمدة أربع سنوات ونصف تبدأ من يناير القادم، وقد نشر الموقع صوره لكهربا مع أمير توفيق وهو يحمل القميص الأحمر، ويشار أن صفقة كهربا جاءت ضمن سعي الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه وتلبية احتياجاته وفق المتطلبات التي حددها الجهاز الفني.

كما أنه من المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده المدير الفني للأهلي رينيه فايلر، ويذكر أن كهربا هو أول صفقات النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.