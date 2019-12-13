كهربا يقبل قميص الأهلي بعد التعاقد الرسمي مع النادي

كشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لمحمود عبد المنعم كهربا وهو يقبل قميص الأهلي بعد التوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء.

حيث انه تم التوقيع رسميا مع “كهربا” ليكون صانع ألعاب الفريق الأحمر الجديد،لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من يناير 2020 بعد أن قدم مستند يُفيد بفسخ التعاقد بشكل رسمي مع نادي أفيس البرتغالي والذي يُفيد بدفع الشرط الجزائي للنادي، حيث انه قام بفسخ عقده معه بالتراضي قبل أيام.

ومن جانبه أكد مصدر بالقاعة الحمراء أن مسؤولي النادي الأهلي قاموا بدراسة الملف القانوني للصفقة من كافة الجوانب، كما تم وضع كل الاحتمالات من أجل تأمين موقف اللاعب، كما ان كهربا يعد أولي صفقات الأهلي بالمركاتو الشتوي.