شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسافر إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى مدرب الفريق، إلى الإسكندرية صباح غد السبت، استعداداً لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان أسوان قد وصل إلى القاهرة صباح الخميس الماضى، ترانزيت، قبل استئناف رحلة الفريق إلى الإسكندرية لعدم وجود رحلات مباشرة من أسوان إلى عروس البحر المتوسط.

ويستضيف سموحة نظيره أسوان فى تمام الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى اثنتين، فيما تلقى الفريق الأسوانى الهزيمة فى ثلاث مباريات أخرى.